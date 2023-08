Milan, Pulisic: “Il sorriso di Musah è di ispirazione per gli altri”

Christian Pulisic , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga intervista sul canale 'YouTube' di 'Men in Blazers', toccando tanti temi interessanti.

Su Musah: "È speciale averlo qui, è un mio amico oltre che compagno di nazionale. Il suo sorriso e la sua personalità sono di ispirazione per gli altri. Le sue qualità in campo le conosciamo tutti, in più mi aiuterà sicuramente con la lingua italiana".