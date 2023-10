PSG-Milan, Seedorf: “Leao? Non c’è paragone con Mbappé…”

"A livello di mentalità è giusto che il PSG abbia spinto alla fine. Il Milan dopo 60 minuti ha lasciato a casa le speranze. Quando giochi contro queste squadre non puoi giocare allo stesso modo in cui giochi in Serie A, che non è al livello. Non puoi permettertelo. Le azioni pericolose spesso arrivano perché in tanti sono fuori posizione".