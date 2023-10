PSG-Milan, Ronaldinho: “Mbappé? Può decidere la sfida come e quando vuole”

Ronaldinho , ex calciatore del PSG e del Milan , ha detto la sua proprio sulla sfida tra i francesi e i rossoneri di Champions League. Parigi ha aperto a Ronie le porte dell’Europa, Milano le ha chiuse. Il talento brasiliano ha lasciato il segno in entrambi i club, anche se in due momenti ben distinti della sua carriera. Ronaldinho ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto su Kylian Mbappé ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE ).

«Ecco, capisce perché non voglio sbilanciarmi? Un altro fuoriclasse che può decidere la sfida come e quando vuole, esattamente come Leao. Gente che trascina la gente allo stadio, che invita i tifosi a spendere per vedere la propria squadra dal vivo e i neutrali a stare davanti alla tv». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'attaccante arriva dalla Serie A?