Luis Enrique: “Mbappé? Non è un problema serio. Disponibile a breve”

Luis Enrique, tecnico del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'Le Parisien', soffermandosi in modo particolare sulle condizioni di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese è infatti uscito anzitempo contro il Marsiglia per un problema fisico. Non dovrebbe comunque essere in dubbio per il match di Champions League contro il Milan, in programma il 7 novembre. Ecco le parole dell'allenatore del club parigino.