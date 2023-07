L'intervista concessa a France Football da Kylian Mbappé ha scatenato l'ennesimo terremoto in casa PSG. L'attaccante francese ha messo in dubbio il suo futuro nella squadra parigina, usando termini piuttosto duri nei confronti del suo attuale club, ancora alla caccia della prima vittoria in Champions League. Parole che hanno scatenato un putiferio nello spogliatoio e, come riportato da RMC Sports, sarebbero insorti malumori nei confronti dell'attaccante.