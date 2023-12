PSG, Donnarumma: “Gli errori capitano, ma l’importante è rialzarsi”

Gianluigi Donnarumma, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Borussia Dortmund-PSG di Champions League

Gianluigi Donnarumma, ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Borussia Dortmund-PSG , partita della 6^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 che si è svolta al 'Signal Iduna Park' di Dortmund. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Giorgio Chiellini: "Ringrazio sempre Chiellini, è sempre molto buono con me. E' un amico, abbiamo vissuto momenti incredibili insieme. Ho letto che ha dato l'addio al calcio e gli faccio un grosso in bocca al lupo, è una persona straordinaria e un grande amico. Abbiamo fatto la storia insieme e sono orgoglioso di far parte della sua storia".