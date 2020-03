Pro Vercelli, Gilardino: “Allenamenti fermi perché non siamo robot”

ULTIME NEWS – Alberto Gilardino, allenatore della Pro Vercelli, si è fatto sentire ai microfoni di Repubblica oggi in edicola, per quel che riguarda l’emergenza Coronavirus. L’ex Campione del Mondo nel 2006 ha commentato la scelta del club piemontese di interrompere ogni attività sportiva, ancor prima che il Governo e le istituzioni dello sport arrivassero a comunicazioni definitive in merito.

Queste le parole di Gilardino: “Il Presidente Massimo Secondo ci ha convocati per una riunione e ci ha spiegato di voler sospendere tutta l’attività sportiva, allenamenti compresi, fino alla fine dell’emergenza. Non siamo robot, né io né i giocatori e dopo averlo ascoltato ci siamo allineati, condividendo le motivazioni. Il calcio è un veicolo di comunicazione, ma è importante comunicare il messaggio giusto. Questo gesto, è stato fortemente condiviso dall’intero gruppo. Tutti i giocatori hanno pensato che non fosse il caso di continuare ad allenarsi“.

