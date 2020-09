Prandelli: “Tonali-Milan, scelta romantica. Chiesa? Ha solo un problema”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cesare Prandelli, ex allenatore dell’Italia tra le altre, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Nel corso della sua intervista, gli è stato chiesto anche del Milan, in particolare del colpo Sandro Tonali e un suo parere su Federico Chiesa.

La storia di Tonali come quella di Verratti? La risposta di Prandelli: “La storia di Verratti è facile da leggere: giocava in Serie B e l’avevamo messo nei trenta per l’Europeo, avevamo visto le sue qualità importanti. L’affare Tonali è che a metà del campionato sapesse già di poter trovare una squadra a lui congeniale: alla fine è stata una scelta romantica, legata alla maglia del Milan. Importante per il calcio italiano”.

Su Federico Chiesa: “Per me non devi considerarlo una punta, ma un esterno: in quel ruolo ti fa 10 gol e 15 assist. Se però prima fa un ruolo, poi un altro ed infine un altro ancora, diventa difficile. Trovargli un ruolo specifico ti farebbe dire che lì hai chi fa la differenza”.

