Pozzato: “Messias ha sempre dato tutto sé stesso al Milan”

"Una grandissima gioia per tutta la grande comunità di Balon Mundial. Io poi sono anche tifoso milanista, quindi puoi immaginare. Quel suo gol all’Atletico fu troppo emozionante. Ha sempre dato tutto sé stesso. Ha avuto un momento di difficoltà in quella partita in cui gli annullarono quel gol regolare contro lo Spezia: mentalmente poteva essere la sua affermazione totale. Ma non si è mai demoralizzato e ha reso bene. Non era facile per lui perché quando arrivi dagli amatori hai sempre addosso un minimo di pregiudizio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco i numeri di Broja >>>