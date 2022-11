Portogallo, Leao: “Abbiamo fatto bene contro una squadra veloce” | News

Gli sono bastati tre minuti dal suo ingresso in campo per incidere nel match tra Portogallo e Ghana. Rafael Leao, oggi, ha trovato la sua prima rete con la maglia della nazionale portoghese. Grazie al suo gol, il Portogallo ha ottenuto una vittoria non scontata contro un'avversaria che ha dato del filo da torcere fino all'ultimo minuto. Al termine del match, Leao ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni di 'Rai Sport': "Sono contento per aver vinto la partita. Contro una squadra molto veloce abbiamo fatto molto bene, dietro c'è un gran lavoro e siamo felici". L’Atalanta nel cuore e un futuro rossonero: scopriamo Sportiello.