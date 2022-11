L’Atalanta nel cuore e un futuro rossonero: scopriamo Sportiello

Il Milan pensa già alla prossima stagione: dopo una prima parte di campionato conclusa con la seconda posizione a otto punti dal Napoli , la dirigenza rossonera studia i piani per il futuro. Non solo il prossimo calciomercato invernale, ma anche le possibili opportunità per la prossima stagione. Questo potrebbe essere il caso di Marco Sportiello . Secondo le ultime notizie di calciomercato , il portiere dell' Atalanta sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Milan per la prossima stagione. La sua mansione dovrebbe essere quella di vice Mike Maignan . Conosciamo meglio il portiere nerazzurro.

Sportiello è ancora un portiere relativamente giovane sul quale si può ancora costruire. Ha il profilo ideale per essere un secondo in una grande squadra come il Milan. Un portiere che è in grado di dire la sua sia dentro che fuori dai pali. Può guidare bene una difesa grazie a una buona presenza e una capacità di organizzazione niente male. Inoltre è un ottimo paratore di rigori: con l'Atalanta ha parato rigori importanti anche a calciatori del calibro di Gonzalo Higuain. Anche se lui non si etichetta come pararigori. "Sarò sincero: non sono un pararigori. Sembra stranissimo, ma nelle mie esperienze lontano da Bergamo non ne ho parato mai nemmeno uno. Eppure preparavamo le gare cercando di studiare gli avversari. Zero". Queste le sue parole a primebergamo.it nel lontano 2014. Insomma, Sportiello ha tutta l'esperienza e le caratteristiche per poter fare bene anche in un contesto importante come quello del Milan. Leao come Kessie: il portoghese potrebbe rimpiangere il Milan.