Ci sono due giovani talenti ben noti ai tifosi del Milan che sono stati convocati per la prima volta in Nazionale: Alphadjo Cisse e Mattia Liberali. A raccontare le qualità tecniche dei due ex Catanzaro ci ha pensato Ciro Polito, direttore sportivo del club calabrese. Il dirigente ha avuto a che fare con entrambi la scorsa stagione, ma in estate ha dovuto lasciarli andare per permettergli di compiere il passo verso una grande squadra.

Polito su Cisse

"Quando ho visto giocare Cisse in Primavera ho capito subito che era un fenomeno. Ha un qualcosa di diverso. Al primo allenamento fa un controllo palla che sembrava avesse i guanti sulle mani. Ci siamo guardati e abbiamo detto: 'Ma che cos’è questo ragazzo?''".

L'avvio di stagione, condito da 8 gol nelle prime 13 partite, ha convintoa convocare per la prima volta in Nazionale il trequartista del Milan.ha usato queste parole per descrivere la classe di

Nella stagione 2025/2026, Cisse ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze, prima dell'accordo per il trasferimento al Milan e l'infortunio che ha chiuso la sua stagione in anticipo. Dopo lo straordinario impatto, il club rossonero è pronto a rinnovare il contratto del proprio numero 80 fino al 2030.

Su Liberali

"Mattia era un po’ più leggerino, ma è un fenomeno anche lui. Lo avevo soprannominato tre piedi, perché quando pensi di portargli via il pallone se la sposta all’ultimo e se ne va. Il fatto che entrambi siano in Nazionale è motivo d’orgoglio per me".

Il retroscena sul blitz del Milan

Un altro talento ex Milan passato per il, oggi ale anch'egli convocato in Nazionale.non ha dubbi sulle qualità del classe 2007 cresciuto a Vismara:Ilaveva messo sul piattosia per il giocatore che per il suo agenteNella videocall con Cardinale, tuttavia,ha definito il progetto dil'abito su misura per completare il proprio percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato ildel club rossonero, che nell'estate del 2025 lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.