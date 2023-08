Pochesci: “Alla Nazionale servono figure come Paolo Maldini”

Sandro Pochesci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di vedere Paolo Maldini in Nazionale

Fabio Barera Redattore

Sandro Pochesci, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio', soffermandosi in modo particolare sui profili che potrebbero servire alla Nazionale Italiana, come Paolo Maldini. Di seguito le sue parole a riguardo.