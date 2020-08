Pobega: “Sono più maturo. Ascolto i consigli dei compagni più vecchi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tommaso Pobega, classe 1999, è rientrato al Milan dopo una bella stagione trascorsa in Serie B, nella fila del Pordenone.

Oggi Pobega ha concesso un’intervista in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Sono molto felice di ritrovare un posto che ho lasciato qualche anno fa. E’ stato piacevole ritrovare Matteo Gabbia e Gigio Donnarumma dopo qualche anno”.

“Ho tanta voglia di dimostrare cosa ho imparato e fatto in questi anni: sono sicuramente più maturo adesso rispetto a quando sono andato via. Sto ascoltando i consigli dei compagni più vecchi, mettendomi subito a disposizione della squadra, focalizzandomi sul rimanere concentrato in partita e sugli inserimenti in fase offensiva”, ha concluso Pobega. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL GIOVANE CENTROCAMPISTA >>>