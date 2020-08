Gabbia: “Orgoglioso di essere ancora qui: voglio dimostrare il mio valore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Gabbia, classe 1999, giovane difensore rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine dell’allenamento odierno a Milanello. Queste le dichiarazioni di Gabbia:

Sulla ripresa degli allenamenti: “Sono felice di essere qui anche quest’anno, è un motivo di orgoglio. Io darò come sempre il massimo. Stiamo lavorando bene fin dall’inizio. L’anno scorso abbiamo chiuso bene, ma noi vogliamo fare ancora meglio. Stiamo lavorando tanto come reparto difensivo, ci conosciamo sempre di più. Dobbiamo iniziare bene la stagione. Siamo tutti felici e contenti di aver ricominciato, ma sappiamo bene di doverci allenare duramente perché quello che abbiamo fatto l’anno scorso fa parte del passato. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni in questa stagione”.

Sui tifosi del Milan: “Li saluto, sono sempre calorosi con noi. Anche se non possono venire allo stadio, so che ci sono sempre vicini”.

Sulla sua crescita personale: “L’anno scorso ho avuto la possibilità di mettermi in mostra, sono sicuro che ci sarà l’opportunità di farlo anche quest’anno. Io sono felice di quello che ho fatto, ma sto sempre con i piedi per terra perché voglio dimostrare tutto il mio valore anche quest’anno”. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE DEL PRESIDENTE ROSSONERO, PAOLO SCARONI >>>