Milan, Pobega si presenta: “Ecco quali sono le mie caratteristiche”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole di Pobega.

“Sono molto felice di ritrovare un posto che ho lasciato qualche anno fa. E’ stato piacevole ritrovare Gabbia e Donnarumma dopo qualche anno – dice Pobega -. Ho tanta voglia di dimostrare cosa ho imparato e fatto in questi anni: sono sicuramente più maturo adesso rispetto a quando sono andato via. Sto ascoltando i consigli dei compagni più vecchi, mettendomi subito a disposizione della squadra, focalizzandomi sul rimanere concentrato in partita e sugli inserimenti in fase offensiva”.

“Sono un giocatore abbastanza fisico che fa dell’intensità la sua forza e cerco sempre di accompagnare l’azione – continua Pobega -. Sono abbastanza a mio agio quando vado al tiro e quando entro in area di rigore: qualche soddisfazione me la sono tolta. Con la Ternana qualche gol me lo sono mangiato, ma l’anno scorso sono stato più cinico e più incisivo. Sicuramente per crescere sono stati importanti i consigli degli allenatori del settore giovanile e dei compagni che sono passati in prima squadra, anche se poi ognuno deve trovare la sua dimensione e il suo percorso. Il mio è stato a tappe intermedie, mentre altri magari hanno bruciato le tappe e hanno fatto subito il grande passo. Spogliatoio della prima squadra? E’ stata una grande emozione entrarci per la prima volta – conclude Pobega -.

