Milan, è iniziata la stagione: Calhanoglu in gran spolvero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri si è giocata la prima partitella stagionale a Milanello. Pioli e il suo staff hanno trovato una squadra che sembra essere in salute come a maggio, cioè da quando il Milan aveva ripreso a lavorare dopo il lockdown.

Nella partitella, terminata 2-0 a favore dei giocatori con le casacche gialle grazie ai gol di Saelemaekers e Daniel Maldini, si sono messi in luce Rebic, Theo Hernandez e soprattutto Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, è sempre più coinvolto negli schemi tattici di Pioli, e ieri ha dimostrato di essere ispirato come nel finale della scorsa stagione (chiusa con 9 gol).

