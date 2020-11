Pobega: “Milan, che dura all’inizio: a Trieste una stellina, lì giocavo poco”

Pobega ricorda i suoi primi passi nelle giovanili del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia, si è raccontato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Pobega sulle sue radici triestine e sui suoi primi passi nelle giovanili del club rossonero.

“Appena posso torno a casa. A Trieste ci sono tutti: papà Giorgio, mamma Elena, mio fratello Sebastiano e Giulia, la mia fidanzata. Sono passato al Milan a 14 anni. L’ho vissuta come una bellissima esperienza, ma è stata dura. Inutile girarci intorno. A Trieste ero la stellina, all’inizio al Milan giocavo poco. Il secondo convitto era attaccato allo stadio: dalla finestra vedevo San Siro“. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI POBEGA ALLA ‘ROSEA’ >>>