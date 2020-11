GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 18 novembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 18 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma nelle vesti di dirigente. Ampio spazio è dedicato anche al calciomercato dell’Inter ed ai due scambi che ha in previsione di effettuare il club meneghino. Uno con il PSG, ovvero Christian Eriksen per Leandro Paredes. L’altro con il Napoli, tra Matías Vecino ed Arkadiusz Milik.

Stasera, intanto, alle ore 20:45, ecco Bosnia-Italia a Sarajevo: gli azzurri cercano le ‘Final Four‘ di Nations League. Domenica sera, invece, Napoli-Milan. I rossoneri saranno guidati in panchina dall’ex calciatore Daniele Bonera. In casa azzurra, intanto, Elseid Hysaj positivo al coronavirus e molti altri a rischio.

