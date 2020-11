Pobega: “Maldini mi ha spronato a lavorare bene: il Milan mi segue”

Milan, Pobega rivela ciò che gli ha detto Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito allo Spezia, si è raccontato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Queste le dichiarazioni di Pobega su cosa gli ha detto Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, prima di cederlo allo Spezia in estate: “Mi ha fatto l’in bocca al lupo e mi ha spronato a lavorare bene perché il Milan continua a seguirmi”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI POBEGA ALLA ‘ROSEA’ >>>