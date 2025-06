Plizzari: 'Via dal Milan per il paragone con Donnarumma. Berlusconi ...'

Sul paragone con Gianluigi Donnarumma: "È stato uno dei motivi per cui sono andato via dal Milan. Volevo staccarmi di dosso quell’etichetta che sì, pesava molto. Perché non sono tutti come lui. Ragazzi, Gigio è un predestinato. A 16 anni giocava a San Siro senza problemi, zero pressione. Io no, io certe pressioni le pativo di più. Anche in Primavera, ricordo che tutti mi guardavano con gli occhi tipo 'oh, dicono che questo sia forte come Gigio', poi al primo errore tutti a criticare".