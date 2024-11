Ex Milan, Plizzari: “Non vedo l’ora di rivedere i miei vecchi colori”

Alessandro Plizzari, ex portiere del Milan ora al Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan Futuro

Alessandro Plizzari , ex portiere del Milan e attualmente al Pescara , ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan Futuro, in programma giovedì. Ecco di seguito le sue parole.

Plizzari ritrova il suo passato. Ecco le parole su una persone in particolare

“Il Milan? Non vedo l’ora di ritrovare il mio vecchio preparatore dei portiere Luigi Ragno a cui voglio un bene dell’anima. E poi non vedo l’ora di rivedere i miei vecchi colori. Ai tifosi dico solo che stiamo lavorando per ottenere la prestazione migliore. Posso promettere solo che lavoriamo per mettere in campo il massimo".