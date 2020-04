Pizarro: “Non mi stupirei se Spalletti tornasse alla Roma”

ULTIME NEWS – L’ex centrocampista David Pizarro ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il cileno ha parlato anche del futuro di Luciano Spalletti, allenatore che ha conosciuto molto bene prima a Udine e poi a Roma. “Ci siamo conosciuti su un lettino d’infermeria a Udine. Io ero infortunato, lui entra a parlare col dottore. Eravamo in lotta per la salvezza. Fu il nostro primo impatto tra di noi. Ci siamo voluti bene, anche litigando eh. Perché lui ha un caratteraccio, ma anche io. Dove allenerà? Non sarei sorpreso se in futuro ci fosse uno Spalletti-tre a Roma”.

Il tecnico toscano è stato anche accostato al Milan, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe il preferito di Maldini per la prossima stagione. Tuttavia, per la Gazzetta, i rossoneri sarebbero ad un passo dall’ufficializzare Rangnick!

