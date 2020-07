Pioli: “Ibrahimovic, rabbia positiva. Determinazione che ci ha fatto crescere”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Milan-Parma di ‘San Siro‘, vinto per 3-1 dai suoi ragazzi. Queste le dichiarazioni di Pioli su Zlatan Ibrahimović: “La forza di Ibra è pretendere sempre il massimo da sé stesso e dagli altri. E’ consapevole che la squadra è in crescita per ottenere risultati importanti. In campo diventa un leone, si arrabbia tanto, spesso a sproposito. Ma è una rabbia positiva, che va indirizzata bene, è una determinazione che ci ha fatto crescere. Anche lui riconosce che la squadra lo sta sostenendo”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓