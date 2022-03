Pioli: “Felice di incontrare i nostri tifosi e i bambini dell’Academy”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, si trova all'Expo 2020 Dubai con Fikayo Tomori e Brahim Díaz. L'allenatore ha parlato così dagli Emirati

Stefano Pioli, tecnico del Milan, si trova all'Expo 2020 Dubai con Fikayo Tomori e Brahim Díaz. L'allenatore ha parlato così dagli Emirati Arabi Uniti. "Sono già stato a Dubai in passato e ne serbo ottimi ricordi. Non vedo l'ora di visitare Expo 2020 Dubai e di vivere in prima persona un evento di portata globale. Personalmente sono molto felice di incontrare i nostri tifosi, specialmente i bambini dell'AC Milan Academy. Poter condividere le nostre esperienze e conoscenze con loro è qualcosa di fantastico".