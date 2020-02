Pioli: “Europa, obiettivo del Milan. La classifica è corta …”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato intervistato da ‘Sky Sport‘ in occasione della premiazione della Panchina d’Oro 2018-2019. Ecco le dichiarazioni di Pioli sull’Europa come obiettivo stagionale dei rossoneri: “Deve essere un obiettivo per un club come il Milan: ha sempre fatto parte della storia di questa società prestigiosa. Ci sono grandissime partite all’orizzonte, dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano ed il provare ad affrontare tutte le prossime come se fossero decisive. La classifica è corta, il campionato è complicato e competitivo, le medio-piccole sono cresciute molto, vincere è difficile, quindi bisogna fare prestazioni importanti”. Per tutte le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

