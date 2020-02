Pioli: “Daniel Maldini è un talento di belle speranze”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato intervistato da ‘Sky Sport‘ in occasione della premiazione della Panchina d’Oro 2018-2019. Ecco le dichiarazioni di Pioli su Daniel Maldini, che ha fatto debuttare ieri pomeriggio a ‘San Siro‘ in Serie A nel finale di Milan-Verona: “È un ragazzo di talento, con buona tecnica con entrambi i piedi, un giovane di belle speranze: era lì pronto ad entrare, speravo fosse la situazione gusta. Per lui può essere l’inizio di una cosa più importante”. Per tutte le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

