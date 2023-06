Pioli chiede: “Top11 dei compagni?” Giroud risponde: “Difficile, ma loro…”

Olivier Giroud: “Mi dai del filo da torcere mister, perché ho giocato con grandissimi giocatori in tutti questi anni. Per questo motivo ho usato tre jolly nelle posizioni di portiere, terzino sinistro e attaccante centrale, non potevo decidere. Dopo un’attenta valutazione, sceglierò quindi una squadra molto offensiva. In fondo, sono un attaccante. Quindi dirò: Lloris o Maignan; Rüdiger, Thiago Silva, Lucas o Theo Hernandez; Kante, Griezmann, Ozil, Hazard; Ribery, Ibrahimovic o Benzema, Mbappe“.