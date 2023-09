Ag. Taremi: “Il Milan non ha mai parlato con me. Ed era stato avvertito…”

Le parole dell'agente di Mehdi Taremi sulla trattativa con il Milan

"Il club non ha mai avuto contatti con me. Il giocatore li aveva avvertiti che stavano parlando con l'agente sbagliato ma la cosa è andata avanti così per due mesi. Lo stipendio che era stato proposto a Taremi non era in linea con il valore del ragazzo. Non si è mai arrivato a parlare di commissioni, il Milan mostri delle prove. Dopo l'accordo tra i club, i rossoneri hanno contattato il giocatore che ha spiegato chi lo rappresenta. Non so perchè loro abbiano continuato a parlare con gli agenti sbagliati, non me lo spiego. Non esiste club al mondo che scelga chi rappresenti i giocatori. Ora sono alla ricerca di un caprio espiatorio per giustificare il mancato ingaggio del giocatore".