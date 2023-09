Calciomercato Milan – Tentativo nella notte per David: la risposta

Il Milan, nella notte scorsa, avrebbe fatto un tentativo per l'attaccante del Lille Jonathan David. Ecco i dettagli

Secondo quanto riferito da 'CBS Sports', inoltre, nella notte il Milan avrebbe fatto anche un tentativo per Jonathan David, attaccante canadese del Lille. Il centravanti classe 2000, però, avrebbe eclissato la proposta perché si troverebbe bene nel club francese e non avrebbe intenzione di spostarsi in prestito. Milan, quasi preso il nuovo attaccante >>>