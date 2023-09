Calciomercato Milan – Trattativa in stato avanzato per Rafa Mir: le news

Dovrebbe essere Rafa Mir il decimo colpo di calciomercato del Milan. L'attaccante spagnolo è in arrivo dal Siviglia. Ecco la situazione

Rafa Mir, classe 1997 , attaccante spagnolo del Siviglia , dovrebbe diventare il nuovo centravanti del Milan in questa ultima giornata della sessione estiva di calciomercato . Lo ha riferito 'Sky Sport'.

La trattativa, secondo l'emittente satellitare, è in fase avanzata. Il Diavolo avrebbe in mano il via libera sia del giocatore, sia del club andaluso.