Pinamonti: “Lukaku un maestro, ma Ibrahimovic è l’attaccante perfetto”

Andrea Pinamonti , attaccante del Sassuolo è stato protagonista di 'My Skills', nuovo formato di 'DAZN', ed ha parlato dei suoi punti di riferimento. Il centravanti italiano ha indicato Romelu Lukaku della Roma e l'ex Milan Zlatan Ibrahimovic . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Andrea Pinamonti

"Lukaku è un maestro nel difendere la palla. Lui mi diceva sempre di utilizzare il corpo a mio vantaggio. Romelu con me è sempre stato molto gentile e buono, gli sono molto riconoscente. Sono cresciuto guardando Ibrahimovic, l'ho sempre visto come l'attaccante perfetto sotto tutti i punti di vista. Poi nei miei primi anni da professionista ho avuto modo di apprendere tante cose da Icardi, soprattutto in area di rigore, è uno dei migliori".