Piliero (Psyonix Co-Studio Head): “Fantastico portare il Milan in Rocket League”

Durante un'intervista rilasciata a 'Forbes', Casper Stylsvig è stato raggiunto da Phil Piliero, VP, Psyonix Co-Studio Head, il quale ha dichiarato: "La visione del Milan di reinventare il suo iconico design rosso e nero in modo digitale sulla sua ultima maglia era un'ottima idea da portare in Rocket League. Il nostro gioco è una rivisitazione del gioco del calcio e avere l'opportunità di lavorare fianco a fianco con il Milan, PUMA e Koché per portare il marchio Milan anche in Rocket League è stato fantastico. Dal lancio abbiamo visto tonnellate di fan di Rocket League mostrare il loro sostegno al Milan nel gioco e siamo entusiasti di raggiungere i fan del Milan con un modo completamente nuovo di esprimere la loro fedeltà al club sul campo di Rocket League".