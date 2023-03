Stylsvig: “Il Milan come un brand, non solo come una squadra di calcio”

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la collaborazione con il noto gioco 'Rocket League'

Intervistato da 'Forbes', Casper Stylsvig ha parlato del Milan dopo la recente collaborazione con il noto videogioco 'Rocket League'. Da questa è nata la quarta maglia indossata nel match contro l'Atalanta, gara terminata 2-0 in favore della squadra di Pioli, e realizzata in collaborazione tra Puma e Koché. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del Chief Revenue Officer del club rossonero.

"Questa è la prova definitiva della convergenza tra sport, intrattenimento, gioco, moda e stile di vita: tutti si intersecano", ha esordito Stylsvig. "Essere in grado di farlo in un gioco così popolare come Rocket League è qualcosa di cui siamo davvero, davvero orgogliosi. Ci piace dire che vogliamo pensare in modo diverso, vogliamo fare le cose in modo diverso e vogliamo essere diversi. In definitiva, si tratta di catturare e condividere l'attenzione dei tifosi. Non solo i nostri fan, ma i fan del calcio di tutti i tipi. Grazie a Rocket League ci rivolgiamo su scala globale, su una piattaforma enorme, a un pubblico più giovane. Pensiamo di poter essere orgogliosi di essere un club davvero innovativo".

Stylsvig ha dichiarato a Forbes che il 60% delle vendite ha riguardato clienti al di fuori dell'Italia e il 20% gli Stati Uniti, evidenziando la portata globale del Milan, che nel 2022 è stato classificato da Forbes come il 14° club calcistico di maggior valore al mondo. "Non è solo un trucco per far sì che la gente acquisti più prodotti. Perché oggi non possiamo ingannare il consumatore e non è questo il pensiero alla base. Ma credo che si tratti di essere visti come un club innovativo. Il nostro obiettivo finale è quello di riportare il club al punto in cui era una volta: abbiamo perso la strada, probabilmente per oltre un decennio, e ora il club sta tornando, conquistando i quarti di finale della Champions League, che è il nostro habitat naturale. Significa raccontare la nostra storia, la storia del nostro brand, essere interessanti sia per i consumatori, sia per gli altri brand, per capire per cosa si può sfruttare il Milan. E poi anche assicurarci di soddisfare il maggior numero possibile di persone e di tifosi diversi. Questo è assolutamente fondamentale per noi".

Milano è la città della moda e il lancio della quarta maglia ha coinciso con la 'Fashion Week': "Abbiamo sede a Milano, che è la capitale mondiale della moda" - ha proseguito Stylsvig - "quindi oggi c'è una linea molto sottile tra moda, sport e gaming, per cui le persone tendono a essere appassionati di calcio ma anche di moda e di gaming. Molti club stanno lanciando la loro quarta divisa, ma molti lanci stanno scomparendo in mezzo al rumore e questo è il motivo per cui ci si vuole distinguere. Vogliamo essere visti come dei trend setter, essere all'avanguardia. Non vogliamo copiare altri club. Ci piace fare le cose a modo nostro e credo che questo sia molto più importante di qualche dollaro in più per il marketing". Alla domanda su dove spera di vedere il Milan nello scenario digitale tra dieci anni, Stylsvig ha risposto che questo lancio "è il primo passo di qualcosa di molto interessante che stiamo preparando al momento. Posso dire che stiamo cercando di raggiungere non solo lo scenario dei videogiochi, ma anche qualcosa di più ampio, perché ci vediamo come un brand, non necessariamente solo come una squadra di calcio. Sicuramente saremo molto innovativi nel modo in cui comunichiamo, nel modo in cui andiamo avanti. E forse anche un po' più coraggiosi. Perché tutti i club di calcio, compreso il Milan, sono molto cauti nel modo in cui lo fanno e penso che usando altre piattaforme possiamo essere un po' più coraggiosi".

Lo stesso Stylsvig è stato raggiunto dal CEO di Rebel Ventures Craig Howe, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Quando si guarda alle nuove generazioni, non si tratta solo di vittorie e sconfitte e di punteggi Metacritic. Se si guarda ai giochi, si tratta di capire quanto siano interessanti quei marchi e quei giochi, quanto siano creativi e innovativi. Cosa vi fa venire voglia di scoprire qualcosa di nuovo? Si tratta di una delle squadre di calcio di maggior successo della storia, che tuttavia si spinge sempre a crescere come marchio e a raggiungere un altro livello. E si adatta incredibilmente bene a Rocket League, che fa tutto il possibile per servire la sua appassionata base di fan, ma cerca sempre di crescere e di raggiungere nuovi giocatori. Quindi credo che in questo senso si tratti di una partnership davvero forte. Quando si ha una città come Milano, che è conosciuta in tutto il mondo come una sorta di epicentro del 'cool', ovviamente la moda è una cosa che viene in mente. È solo che questo club ha un'opportunità davvero unica di creare un'impronta globale nella cultura. Non è che questa partnership avrebbe potuto funzionare con una qualsiasi squadra di calcio. Credo che si sia riflettuto molto su ciò che il Milan rappresenta storicamente come club calcistico e come marchio per il futuro", ha aggiunto Howe.

E' dello stesso parere Stylsvig, il quale ha concluso così il suo intervento: "Un marchio del futuro è assolutamente fondamentale perché come azienda dobbiamo continuare a crescere. Esistiamo da quasi 125 anni ma dobbiamo cambiare con il mondo, il che è assolutamente fondamentale per noi". Phil Piliero, VP, Psyonix Co-Studio Head infine ha dichiarato: "La visione del Milan di reinventare il suo iconico design rosso e nero in modo digitale sulla sua ultima maglia era un'ottima idea da portare in Rocket League. Il nostro gioco è una rivisitazione del gioco del calcio e avere l'opportunità di lavorare fianco a fianco con il Milan, PUMA e Koché per portare il marchio Milan anche in Rocket League è stato fantastico. Dal lancio abbiamo visto tonnellate di fan di Rocket League mostrare il loro sostegno al Milan nel gioco e siamo entusiasti di raggiungere i fan del Milan con un modo completamente nuovo di esprimere la loro fedeltà al club sul campo di Rocket League". Le ruote Milan e la nuova decorazione del quarto kit sono disponibili per l'acquisto sia per l'Octane che per il Dominus fino al 21 marzo. Per ulteriori informazioni, consultare gli annunci ufficiali di Rocket League e Milan.