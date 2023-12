Il CT della Nigeria: “Chukwueze è tra i migliori dribblatori d’Europa”

Peseiro: "Chukwueze ha alzato il suo livello con il Milan"

Su Samuel Chukwueze: "In realtà no. E anzi aggiungo che non sono d'accordo con quello che si dice di lui. Leggo di un giocatore discontinuo, fumoso e con poca personalità, è proprio il contrario. Con il Milan ha alzato il livello, ma la Serie A non è la Liga. In Spagna hai spazio, campo aperto, poca tattica e in un contesto simile Samuel sa distinguersi. L'anno prossimo farà la differenza, ne sono sicuro. Dovrebbe avere una stagione di tempo per ambientarsi al meglio. Quando un club spende circa 30 milioni per un giocatore è normale aspettarsi subito grandi cose, ma Samuel ha solo bisogno di tempo".