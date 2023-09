Peseiro: “Chukwueze crescerà e sarà un valore aggiunto al Milan”

Intervistato dai microfoni de Il Mattino, il ct della Nigeria, José Pereiro, ha parlato dell'attaccante del Milan, Samuel Chukwueze. Ma non solo, poiché il commissario tecnico della squadra nigeriana ha anche espresso alcuni pensieri in vista della Coppa d'Africa: "Il mio obiettivo è provare a vincere, abbiamo un’ottima squadra, ma in un campionato breve sappiamo bene che può succedere di tutto. Non sarà facile".