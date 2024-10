Perugia-Milan Futuro, Bonera: “Zeroli? Ho un obiettivo per lui. Ci parlo sempre”

Daniele Bonera , tecnico del Milan Futuro , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match contro il Perugia , terminato 0-2 grazia al gol di Gabriele Alesi e alla perla in rovesciata di Kevin Zeroli . Ecco, dunque, tutte le sue parole.

Su Kevin Zeroli: "Son contento di tutti, non mi piace mai fare il nome di uno. Kevin però è il nostro capitano, un patrimonio della società, un giocatore con cui parlo quotidianamente perché voglio cresca velocemente, che diventi uomo e un giocatore importante per la prima squadra. Questo è un obiettivo per lui e per tutti gli altri".