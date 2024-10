Milan Futuro, Bonera: “Siamo un gruppo sano. Singoli? La differenza la fa …”

IL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO – «Fiducia credo sia la parola che faccia piacere sentire all’interno dello spogliatoio. Oggi nella riunione tecnica ho detto di credere in noi stessi ed in quello che stiamo facendo, perché il percorso è quello giusto. Spero che questo possa portarci ad ottenere altri risultati già da mercoledì».

LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Volevo giocatori che si muovessero, preparando la partita abbiamo visto che il Perugia aveva molto come riferimento l’uomo, portandoli un po’ in giro per il campo potevamo metterli in difficoltà. Questa è stata la strategia tattica, a differenza di quella col Legnago dove avevo bisogno più di fisicità. Al di la dei singoli la differenza la fa l’interpretazione mentale». LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, segui qui il LIVE della partita da San Siro>>>