Perinetti: “Proposi Ilicic al Milan di Inzaghi”. E quel retroscena su Ancelotti …

CALCIOMERCATO MILAN – Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Musica Television‘, durante la trasmissione ‘Taca La … Marca‘ e, parlando di Josip Ilicic, fantasista sloveno classe 1988 punto di forza dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha ricordato: “Sul mercato in passato l’ho proposto al Milan di Filippo Inzaghi, ma ora penso possa avere anche un mercato importante in qualche big europea”.

Più in generale, poi, ricordando le tante trattative di calciomercato condotte nella sua lunga carriera, Perinetti ha raccontato un retroscena: “Più che quelle portate a termine, si ricordano i colpi mancati. Una volta stavo per portare Roberto Mancini alla Roma di Sven-Göran Eriksson che poi non si è concretizzato, stessa cosa per Fabio Cannavaro alla Roma. Ho favorito la cessione di Carlo Ancelotti dalla Roma al Milan, inizialmente sembrava un affare ma poi è esploso ed è stato uno dei punti di riferimento del Milan di Arrigo Sacchi“. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI IVAN RAKITIC >>>