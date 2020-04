Calciomercato Atalanta – Fissato il prezzo per lo sloveno Ilicic

CALCIOMERCATO ATALANTA – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha fissato il prezzo per lasciar partire in estate il talento sloveno Josip Ilicic: non meno di 30 milioni.

Ilicic, 32 anni compiuti a gennaio, ha il contratto in scadenza con gli orobici nel giugno 2022. L’Atalanta è disponibile a trattare il suo miglior giocatore di questa strana stagione 2019/2020. Vedremo se qualche squadra sarà interessata a lui in estete alle condizioni che i bergamaschi hanno dettato.

