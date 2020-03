Pellegatti: “Rangnick, figura affascinante. Un innovatore. Ma …”

NEWS MILAN – Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato, sul proprio canale ufficiale di ‘YouTube‘, pro e contro di un eventuale arrivo di Ralf Rangnick in rossonero.

Queste le dichiarazioni di Pellegatti: “E’ certamente un innovatore, ricorda molto il suo idolo Arrigo Sacchi. Sembra che nei suoi allenamenti pretenda che la squadra in dieci secondi vada a chiudere in porta. Questo potrebbe essere molto affascinante per costruire qualcosa di nuovo e di inedito”.

“Potrebbe conglobare la figura del direttore sportivo, un Arsene Wenger tedesco proiettato in Italia. Potrebbe rinnovare la rosa, sempre con calciatori giovani che seguono la sua filosofia – ha proseguito Pellegatti -. Il contro per il Milan è buttare via la continuità, prima con Gennaro Gattuso ora con Stefano Pioli, dovrebbe ripartire di nuovo da zero con rinnovamenti e mancanza di certezze. Bisognerà capire se questa doppia figura è attuabile in Italia, un’altra cosa è che non conosce il calcio italiano e potrebbe trovare delle difficoltà”.

Dalla Germania, intanto, autorevoli esponenti della ‘BILD‘ ci aggiornano sullo stato delle trattative tra Rangnick e il Milan: continua a leggere >>>

