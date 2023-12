Pellegatti va controcorrente: “Stagione finita per il Milan? Calma!”

Le parole di Carlo Pellegatti sul Milan

"Stagione finita per il Milan? Calma! Hanno festeggiato da altre parti quando vincevano una Coppa Italia e la reputavano una stagione positiva. Se dovessimo vincerlo noi sarebbe un mezzo fallimento. In questo momento mi sembra di essere in una situazione particolare. Nel caso in cui il Milan andasse in Europa League e l'Inter continuasse a volare lì davanti in campionato bisognerà adattarsi e puntare sull'Europa. Bisogna invertire gli obiettivi. Io ho applaudito l'Inter di Antonio Conte che ci ha staccato a un certo punto".