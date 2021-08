Pellegatti: “Il recupero di Ibrahimovic procede bene, nessun intoppo”

Carlo Pellegatti ha parlato del recupero di Zlatan Ibrahimovic: "Lo svedese sta bene, nessun rallentamento: solo precauzione".

Riccardo Varotto

Carlo Pellegatti, noto giornalista del Milan, ha parlato sul proprio canale YouTube del recupero di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è alle prese con un percorso di allenamento personalizzato per tornare in forma dopo l'operazione al ginocchio subita a giugno e proverà a recuperare per l'inizio del campionato. Nonostante questa grande forza di volontà, nella giornata di ieri si è parlato di un rallentamento del recupero sulla tabella di marcia, con conseguente slittamento del ritorno in campo del fuoriclasse rossonero.

Pellegatti ha voluto dire la sua sulla situazione Ibrahimovic: "La preparazione di Ibrahimovic dopo l’operazione al ginocchio procede perfettamente. Il giocatore non ha avuto un intoppo durante tutta la preparazione e si è allenato anche ieri a Milanello. Oggi correrà fuori, non sul campo, credo sulla pista di sabbia per aumentare la muscolatura. Il programma della settimana prossima prevede l’uscita in campo con un lavoro personalizzato, con l’auspicio di toccare già il pallone".

"Non so se sarà presente contro la Sampdoria o il Cagliari, non per problemi legati al ginocchio ma per precauzione. Non c'è nessun rallentamento, la tabella è stata rispettata", ha concluso Pellegatti.