La partita di cartello della prossima giornata di campionato è Milan-Napoli . Il match andrà in scena a San Siro domenica sera alle 20:45. A livello di Serie A, si tratta del primo big match per entrambe le formazioni. Se la squadra di Conte è l'unica squadra a punteggio pieno in classifica, quella di Allegri vive un ottimo momento di forma. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per una grande sfida. In avvicinamento al match, a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, è intervenuto Carlo Pellegatti . Lo storico giornalista di fede rossonera ha pronunciato le seguenti parole.

Le parole di Pellegatti verso Milan-Napoli

Le parole del giornalista: "Il Milan può essere candidata per lo Scudetto? C'è ci tocca ferro, ma anche chi, come me, che quando gli dicono che il suo cavallo ha delle chance è contento. Non sono scaramantico. Allegri non è una sorpresa per me a livello di gioco spettacolare. Il Milan nella stagione '10/'11 segnava 65 e ne subiva solo 24, con doppia cifra per tre punte. Allegri, se ha un bel capitale umano, lo sfrutta e diverte. Quando deve giocare col centrocampo che aveva la Juve, è stato straordinario a farla arrivare quarta, anche in mezzo a problemi societari".