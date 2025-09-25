Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Moggi ritorna su Calciopoli: “Carraro favoriva i rossoneri”. E poi racconta un episodio

INTERVISTE

Moggi ritorna su Calciopoli: “Carraro favoriva i rossoneri”. E poi racconta un episodio

Moggi ritorna su Calciopoli: “Carraro favoriva i rossoneri”. E poi racconta un episodio - immagine 1
Luciano Moggi, ex Direttore Generale della Juventus, e tornato a parlare di Calciopoli: le parole su Carraro e il Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Luciano Moggi, ex Direttore Generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport rilasciando una lunga intervista dove è ritornato a parlare della parentesi legata a calciopoli. Ecco di seguito, le sue dhiciarazioni su Carraro e il Milan:

Le parole di Moggi sul Milan

—  

“Allora... giusto per fare ordine. Nel 2004, noi e il Milan eravamo in lotta per lo scudetto e Carraro cercava di favorire i rossoneri di cui, in passato, era stato presidente: “Mi raccomando, gli dica di non aiutare la Juventus...”, la sua telefonata a Bergamo. Il destinatario di quel “gli dica” era Rodomonti, arbitro della nostra partita a Milano contro l’Inter: ovviamente non intendeva aiutare i nerazzurri, ma il Milan in caso di un passo falso della Juve”.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Due immagini potentissime che ci dicono quanto il Milan sia cambiato (anche con Allegri) | Editoriale>>>

Sul fatto che Carraro disse che i due scudetti dovevano non essere assegnati: “Ma non dice di cosa sono colpevoli i dirigenti bianconeri. Non lo dice per non continuare con le sue bugie. Non è stato lui ad ammettere di aver cercato di aiutare qualche squadra a non retrocedere danneggiando le altre? E, invece, parla dei designatori che vennero da me in cerca di protezione. Come la spiega questa? Nella settimana che precedeva Milan-Juve dell’8 maggio 2005, facemmo ricorso per recuperare Ibrahimovic, fermato da tre giornate di squalifica: richiedemmo la prova tv con l’assistente Griselli di Livorno che doveva dire se avesse visto o meno il fallo che allo stadio nessuno aveva visto fatta eccezione per una telecamera di Mediaset. Il tempo di presentare ricorso alla Commissione ed ecco la telefonata tra l’addetto agli arbitri del Milan Meani e Bergamo. “Griselli è di Livorno come me, la Juve troverà la porta chiusa... ”, la voce del designatore”.

Leggi anche
Prandelli su Modric e De Bruyne: “Hanno piedi e visioni che ti fanno innamorare del...
Ex Milan, Ancelotti: “L’esonero più duro di tutta la mia carriera? Quello del Bayern”

© RIPRODUZIONE RISERVATA