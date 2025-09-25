Ex Milan, Ancelotti: “L’esonero più duro di tutta la mia carriera? Quello del Bayern”

Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, è tornato a parlare: le sue dichiarazioni sugli esoneri in carriera
Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, è tornato a parlare. Dopo aver preso le redini del Brasile in vista del Mondiale del 2026, l'ex allenatore rossonero ha scritto una nuova autobiografia, intitolata 'Il Sogno'. Nel suo nuovo libro, il CT verdeoro ha parlato anche dei suoi esoneri ricevuti in carriera. Ecco, di' seguito, le sue dichiarazioni:
Ex Milan, Ancelotti torna a parlare della sua carriera
"Sono stato esonerato quattro volte da grandi club: Juventus, Chelsea, Real Madrid e Bayern. Questo dimostra che non serve un presidente o un proprietario imprevedibile per essere sollevato dall’incarico. Anche gli azionisti di una società possono farlo. Questo (quello del Bayern, ndr) è stato l’esonero più intransigente di tutta la mia carriera. Dopo la mia uscita, arrivarono alle semifinali della Champions League e furono eliminati da, indovinate un po’, il Real Madrid...".