Ex Milan, Ancelotti: “L’esonero più duro di tutta la mia carriera? Quello del Bayern”

Carlo Ancelotti , ex giocatore e allenatore del Milan , è tornato a parlare. Dopo aver preso le redini del Brasile in vista del Mondiale del 2026, l'ex allenatore rossonero ha scritto una nuova autobiografia, intitolata ' Il Sogno '. Nel suo nuovo libro, il CT verdeoro ha parlato anche dei suoi esoneri ricevuti in carriera. Ecco, di' seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, Ancelotti torna a parlare della sua carriera

"Sono stato esonerato quattro volte da grandi club: Juventus, Chelsea, Real Madrid e Bayern. Questo dimostra che non serve un presidente o un proprietario imprevedibile per essere sollevato dall’incarico. Anche gli azionisti di una società possono farlo. Questo (quello del Bayern, ndr) è stato l’esonero più intransigente di tutta la mia carriera. Dopo la mia uscita, arrivarono alle semifinali della Champions League e furono eliminati da, indovinate un po’, il Real Madrid...".