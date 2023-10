Pellegatti: “Cardinale vuole Ibra al Milan. Il problema è uno solo…”

Le parole di Carlo Pellegatti su Zlatan Ibrahimovic

"Lo vuole a tutti i costi. Non solo per un discorso riguardante la squadra, ma anche per un discorso di immagine. Pioli ha dato il suo interesse affinché venga ad aiutare il Milan. Non è un problema di ruolo, parlando con Gerry Cardinale lo si trova il ruolo. Ha confessato al suo entourage che ha avuto una scossa nell'andare a Milanello, nel rivedere i compagni. Il problema è che non ha ancora deciso cosa fare: se tornasse nel mondo del calcio sceglierebbe il Milan, non ci sono alternative. La priorità al momento è continuare a fare una vita normale. Zlatan è al bivio: essere liberi o tornare al Milan".