Pedullà: “Morata? Il Milan in questo momento ha altri obiettivi”

Attraverso il proprio sito, Alfredo Pedullà ha parlato del Milan e di uno dei protagonisti di questo mercato, Alvaro Morata . L'attaccante spagnolo, infatti, non è solo un obiettivo dei rossoneri, ma anche di Inter , Roma e Juventus : "Juanma Lopez, agente di Alvaro Morata, accompagnato dall’intermediario Beppe Bozzo è arrivato da pochi minuti nella sede dell’Inter. Sarà la prima occasione per un faccia a faccia dopo l’offerta che il club nerazzurro ha presentato ieri all’Atletico Madrid, una proposta – come anticipato – da 15 milioni bonus compresi".

Infine, Pedullà ha concluso: "L'Inter non vorrebbe pagare la clausola di 21 milioni, vedremo adesso gli sviluppi. Per la Roma Morata è un chiodo fisso di Mourinho, ma i giallorossi almeno in questo momento non può avanzare. La Juve sullo sfondo, dipenderà dalle cessioni, il Milan in questi giorni ha altri obiettivi. Ma, intanto, è al via il vertice in casa Inter per parlare di Morata".