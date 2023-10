L’attacco di Pedullà: “Ci sono due giocatori che non sono da Milan!”

Intervenuto a SportItalia, Alfredo Pedullà ha parlato del Milan e, in particolar modo, di due giocatori rossoneri. Il noto giornalista ha, infatti, puntato il dito su due giocatori del gruppo allenato da Stefano Pioli, indicandoli come non adatti a giocare con la maglia di un club come il Milan: "Jovic e Romero non sono calciatori da Milan per quel momento in cui sono stati messi in campo e per la partita del “Maradona”. Avrebbe avuto addirittura più senso inserire Okafor a quel punto e non togliere Giroud e Leao per inserire Jovic. Non ha senso per me. L’operazione di mercato Romero è anche positiva, ma in questo momento per me non è da Milan".