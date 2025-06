Sul mercato del Milan: "Il budget del Milan ha dei paletti: sia sul cartellino che sugli ingaggi. Modric è un’operazione a parametro zero aspettando la sua firma. Xhaka è un’operazione che la proprietà accetterebbe nonostante sia un’ultra trentenne, considerando la stima di Allegri e del ds Tare. Ma gli altri colpi devono essere sulla base della sostenibilità. Ti puoi spingere oltre i 30 milioni di cartellino, oltre i 3 di ingaggio solo se c’è qualche uscita. Quando si parla di operazioni da 50 milioni per il Milan si parla del nulla. Vlahovic è diverso perché si tratterebbe di un movimento da 20/30 milioni. Vlahovic diventa sostenibile per i rossoneri se dovesse accettare di ridursi l'ingaggio di 12 milioni".